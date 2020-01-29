"Он работает": Зеленский призвал украинцев обращаться в Офис противодействия рейдерству

Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству в конце прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан обращаться в Офис противодействия рейдерству для защиты своих законных прав на имущество.

«Вы слышали об Офисе противодействия рейдерству? Нет? Да? Как бы ни было – он работает, и работает результативно! На проблему рейдерства граждане справедливо жаловались мне сразу после избрания президентом. Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил именно борьбу с рейдерством… Столкнувшись с фактами рейдерства, обращайтесь, и вы получите помощь», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

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В качестве примера эффективности работы новой структуры президент описал ситуацию кинорежиссера Юрия Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Ляшенко узнал, что квартира перерегистрирована на третьих лиц.

«Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во вновь созданный Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ. После того, как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, оставили её 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом», - сообщил Зеленский.

Также он напомнил, что Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве по ул. Сверстюка, 15, контактный телефон: (044) 237-09-96.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, который призван защищать интересы законных собственников.