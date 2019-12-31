Яблоки в Украине за год подорожали на 85%

Для сравнения, за средние оптовые цены на яблоко в Польше выросли на 64%, хотя там и отмечалось наиболее резкое снижение производства.

По состоянию на конец 2019 года, оптовые цены на яблоко в Украине выросли в среднем на 85% по отношению к уровню конца декабря 2018 года.

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Для сравнения, за средние оптовые цены на яблоко в Польше выросли на 64%, хотя там и отмечалось наиболее резкое снижение производства, отмечают аналитики EastFruit.

«Запасы качественного яблока в фруктохранилищах садоводов Украины на конец 2019 года существенно ниже, чем в конце 2018 года. Отчасти это обусловлено общим снижением производства качественной продукции в 2019 году, а отчасти – хорошим внутренним спросом в осенний период. В то же время не стоит забывать и об угрожающих темпах роста импорта польского яблока в Украину», - говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Не смотря на то, что цены на яблоко в Украине выше, чем в Польше или Молдове, они продолжают расти, ещё более стимулируя импорт яблока из Польши. Более того, украинские садоводы верят, что цены на яблоко к весне вырастут больше, чем на другие виды фруктов и овощей, подлежащих хранению.

Кстати, более существенно, чем в Украине, выросли цены на яблоки в странах Центральной Азии (Таджикистане и Узбекистане) и в Грузии. Таджикские, узбекские и грузинские садоводы продают сейчас яблоко в среднем в 2,5-3 раза дороже, чем годом ранее по причине резкого снижения урожая яблок в каждой из этих стран.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2019 года за счет экзотических фруктов импорт плодов и ягод в Украину более чем в два раза превысил отечественный экспорт.

В разы увеличились закупки за рубежом традиционных для Украины фруктов: яблок и груш - с 4 тыс. тонн за девять месяцев 2018 года до 25 тыс. тонн в этом году; абрикосов, персиков и других косточковых - с 26 тыс. тонн до 58 тыс. тонн.