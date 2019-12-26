АМКУ рекомендует украинским виноделам убрать с этикеток грузинскую символику

По мнению АМКУ, названия вин украинских производителей также могут ввести в заблуждение по поводу происхождения напитка.

Антимонопольный комитет рекомендует украинским производителям вина убрать с продукции символику, которая указывает на происхождение напитков якобы из Грузии.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, АО «Коблево» (Николаевская область), СП «АКВАВИНТЕКС» и ЗАО «Одессавинпром» (Одесская область) используют для оформления этикеток элементы грузинского флага, надписи буквами грузинского алфавита, изображения карты Грузии, мужчин в грузинских национальных костюмах и тому подобное. Кроме того, названия напитков недвусмысленно связывают их с Кавказом. При этом информация об украинском производителе напитка указана маленькими буквами.

“Рекомендации Комитета виноделам: принять меры по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина обозначений, которые могут свидетельствовать и быть воспринятыми как информация о происхождении этого напитка”, - говорится в сообщении.

О результатах рассмотрения рекомендации компании должны сообщить в АМКУ в течение 10 дней.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупного закарпатского производителя вин "Котнар-М" на 758 тыс. грн за использование упаковки, похожей на упаковку ликеров известной ирландской торговой марки Baileys.