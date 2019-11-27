Депутаты предлагают перевести покупку-продажу земли в безналичный расчет

Также депутаты намерены разрешить покупку более 50 гектаров сельхозземель в одни руки.

Депутаты от партии “Слуга народа” предлагают перевести покупку-продажу земли в безналичный расчет и ограничить концентрацию до “справедливой” цифры в условиях запуска рынка земли.

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Об этом сообщил замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Павел Халимон, представляя поправки к законопроекту о рынке земли ко второму чтению.

“Мы хотим перевести все расчеты при покупке-продажи земель сельхозназначения в безналичный вид. Если вы оформляете землю у нотариуса - плату за участок получаете на банковский счет. Что касается пенсионеров, которые могут не иметь счета в банке - у них есть пенсионный счет, который также считается безналичным”, - сказал он.

Халимон добавил, что новые поправки предполагают также наличие у желающих купить землю декларации о доходах.

При этом плата за участок должна быть не меньше чем нормативная денежная оценка, что будет еще одним механизмом регулирования теневого рынка.

Что касается концентрации, то зампредседателя комитета не назвал максимально допустимое количество гектар в одни руки, но отметил, что это должна быть “справедливая” цифра.

“С одной стороны, 200 тыс. га в одни руки - много. Но что мешает аграрию создать несколько предприятий и купить тот объем земли, который он хочет? Действенным ли будет ограничение концентрации в таком случае? Не думаю. Поэтому нужно было бы установить реальную справедливую цифру, чтобы избежать серых схем”, - сказал он.

Как отметил народный депутат Артем Черноморов, в законопроект внесена поправка, позволяющая физическому или юридическому лицу получить больше 50 тыс. га по всей территории Украины.

“Этот шаг - более экономически обоснован, мы понимаем, что экономическая рентабельность земли растет с ее количеством. И фермеру иметь 10 гектаров выгодно, но если появится возможность иметь 50 тыс. гектаров по всей территории Украины, то это будет толчок для его развития и других инвестиций в страну”, - сказал он.

Кроме того, депутаты пообещали внести правку о паях на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, которые находятся в собственности внутренне перемещенных лиц (переселенцев).

“Будет внесена правка, чтобы эти люди не остались вне закона и не были ограничены в праве продавать свои земельные участки. В частности, будут приостановлены некоторые нормативные акты до решения вопроса деоккупации земель и возвращения территорий”, - сказал нардеп Анатолий Остапенко.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Ограничения в этом законопроекте не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной громады, 15% земель области и 0,5% земель Украины (в пересчете - около 200 га).