Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Новый глава ведомства назначен по итогам конкурса.

Кабинет министров Украины по итогам конкурса назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам заседания 20 ноября.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Кабмин уволил Людмилу Шемелинец с должности руководителя Госгеокадастра, а 4 октября объявил конкурс.

Справка УНИАН. Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра с 2017 года, до этого работал в том же департаменте главным специалистом.

Окончил Институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко по специальности “Международные отношения”.