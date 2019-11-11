До 1 августа все сельхозземли должны быть внесены в Госгеокадастр - Гончарук

Также в кадастре появятся ортофотопланы в улучшенном качестве.

До 1 августа 2020 года, перед запуском рынка земли, все земли сельскохозяйственного назначения в Украине должны быть внесены в Госгеокадастр.

Читайте такжеГлаву Госгеокадастра назначат уже на этой неделе - Гончарук

Об этом на совещании по вопросу реформирования деятельности Госгеокадастра заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"До 1 августа следующего года на публичную карту, в Госкадастр, должны быть внесены абсолютно все земли сельскохозяйственного назначения. Не может быть и речи о каком-либо рынке земель, пока в базе данных их нет", - сказал он.

Кроме того, по словам премьера, весной будет завершена ортофотосъемка всей территории Украины и в кадастр добавят изображения в "принципиально другом качестве". До конца текущего году съемку проведут в двух областях.

Также в планах Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра - провести инвентаризацию остальных государственных земель до 2021 года.

Как продемонстрировал на презентации во время совещания заместитель главы Госгеокадастра Александр Краснолуцкий, обновленный госкадастр отображает информацию о лесах, прибережных территориях и прочих объектах. Также замглавы пообещал добавить информацию о памятках недвижимой культуры и ландшафных парках.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.