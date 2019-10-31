Половину госземель за годы независимости разворовали - министр экономики

Около 600-700 тыс. га сельхозземель по документам “отсутствуют”.

Около половины государственных земель сельхозназначения за годы независимости Украины разворовали с помощью различных схем.

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Об этом во время брифинга заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Половину государственных земель за тридцать лет независимости Украины по сути украли - разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас ожидаемая цифра инвентаризации (мы ее еще не закончили) - порядка 600-700 тыс. га", - сказал он.

По данным министерства, на сегодняшний день в Госгеокадастр внесено 500 тыс. га государственных сельхозземель.

Как сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, также в кадастр внесены данные о 67 тыс. га сельхозземель, которые находятся в пользовании государственных агропредприятий, хотя по документам должно быть 111,2 тыс. га.

“Инвентаризация завершается, но уже видим, что выйдем на 70 тыс. га, максимум - 75 тыс. га", - сказал он.

По данным Министерства развития экономики, в его подчинение передано 493 предприятия АПК, из них 254 - с юридическим статусом действующего лица, 193 - в состоянии прекращения деятельности, 7 находятся на неподконтрольной территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) планирует завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до вступления в силу закона о рынке земли.

Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.