Животноводы просят отменить налог на уничтоженных из-за АЧС свиней

При нынешнем налоговом законодательстве поголовье свиней в украинских хозяйствах в следующем году может сократиться на 20%.

Украинские животноводы просят отменить налог на поголовье свиней, которое хозяйствам пришлось уничтожить из-за АЧС, а также просят ввести господдержку на 2020 год в отрасли свиноводства для компенсации нанесенного ущерба.

Читайте такжеЭксперт рассказал, что Украина должна сделать для успешной борьбы с АЧС

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации животноводов Украины со ссылкой на председателя Ирину Паламар.

Отмечается, что ассоциация обратилась с официальными письмами к президенту, премьер-министру и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с призывом урегулировать налоговое законодательство.

"Просим Вас упростить ведение бизнеса в отрасли свиноводства, исключив существующую практику возложения налоговыми органами на хозяйства обязательств по уплате НДС на уничтоженные из-за АЧС товарные поголовья свиней", – говорится в обращении.

Кроме того, животноводы призывают ввести государственную поддержку на 2020 год отрасли свиноводства в условиях АЧС для компенсации нанесенного ущерба.

По прогнозам ассоциации, если не внести изменения в Налоговый кодекс и не оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от АЧС, то уже в следующем году поголовье свиней сократится на 20%.

Как сообщал УНИАН, ранее Ассоциация животноводов Украины призывала правительство заложить в государственный бюджет на 2020 год 3,5 миллиарда гривень дотаций на поддержку отрасли.

По данным Госпродпотребслужбы, с 2012 по 2019 год в Украине АЧС было уничтожено 194 тысячи свиней, в частности, более 175 тысяч - в специализированных хозяйствах и 19 тысяч - в частном секторе.

Согласно прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция распространения АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.