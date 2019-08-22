Во Львовской области из-за чумы будет уничтожено 100 тысяч свиней

В настоящее время на свинокомплексе объявлен сорокадневный карантин.

На свинокомплексе во Львовской области, где 17 августа была выявлена вспышка опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС), - будет уничтожено поголовье из 100 тыс. животных.

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Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления ветеринарной медицины Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во Львовской области Владимир Подоляк.

"Проводятся меры согласно инструкции по борьбе с африканской чумой свиней... Будет сожжено все поголовье, а дальше будут проводится дезинфекционные меры", - сказал Подоляк.

По его словам, гибель свиней началась 16 августа в пятницу. Около трех часов дня специалисты Госпродпотребслужбы отобрали биологический материал четырех трупов свиней для анализа и в полночь на 17 августа Львовская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины поставила диагноз АЧС. Диагноз был подтвержден Государственным научно-исследовательским институтом лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве, после чего специалисты Госпродпотребслужбы во Львовской области начали принимать меры по ликвидации и недопущению распространения АЧС на территории свинокомплекса.

Подоляк отметил, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем Госпродпотребслужбы, а на территории свинокомплекса действует сорокадневный карантин.

Как сообщал УНИАН, 17 августа на территории свинокомплекса «Галичина - Запад» в с. Кавское Стрыйского района Львовской области выявлены случаи заболевания животных африканской чумой свиней.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 145.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.