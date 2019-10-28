Украина увеличила поставки зерна за границу: сколько уже продали

Экспорт пшеницы составил 11 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 28 октября, экспортировали 17,9 млн тонн зерна, что на 5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 10,9 млн тонн, ячменя - 3,2 млн тонн, кукурузы - 3,6 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано пшеничной муки и других культур - 109,7 тыс. тонн, что на 45,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, в августе Украинская зерновая ассоциация повысила прогноз урожая зерновых и масличных в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) с 94,7 млн тонн до 95,1 млн тонн.

По данным Минагропрода, аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.