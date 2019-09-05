В Украине самые дешевые во всей Европе овощи и фрукты

Цена продуктовой корзины составляет 27 евро.

Самая дешевая продуктовая корзина фруктов и овощей среди европейских стран – в Украине.

Читайте такжеНа украинских рынках дешевеют огурцы

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на европейскую профильную ассоциацию.

"Средняя цена на нее в неделю составляет 27 евро, а самая дорогая корзина – в Швейцарии. Там за 7 дней на такую корзину выкладывают 141 евро", - говорится в сообщении.

Эксперты также сравнили стоимость овощей и фруктов по европейским странам.

Итак, самые дешевые яблоки, бананы, лук и картофель – в нашей стране, а больше всего за эти самые продукты выкладывают в Швейцарии, Монако и Норвегии.

Как сообщал УНИАН, овощи борщового набора в Украине по 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.