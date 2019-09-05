В Украине самые дешевые во всей Европе овощи и фрукты
09:34, 05 сентября 2019Агро
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Цена продуктовой корзины составляет 27 евро.
Иллюстрация / REUTERS
Самая дешевая продуктовая корзина фруктов и овощей среди европейских стран – в Украине.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на европейскую профильную ассоциацию.
"Средняя цена на нее в неделю составляет 27 евро, а самая дорогая корзина – в Швейцарии. Там за 7 дней на такую корзину выкладывают 141 евро", - говорится в сообщении.
Эксперты также сравнили стоимость овощей и фруктов по европейским странам.
Итак, самые дешевые яблоки, бананы, лук и картофель – в нашей стране, а больше всего за эти самые продукты выкладывают в Швейцарии, Монако и Норвегии.
Как сообщал УНИАН, овощи борщового набора в Украине по 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.
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