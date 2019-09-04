Rzeczpospolita: Украина отобрала у России лидерство в экспорте пшеницы в ЕС

Российские склады заполнены зерном, но чиновники запретили его экспортировать.

По состоянию на конец августа Украина увеличила экспорт пшеницы в страны Евросоюза более чем в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Если в 2018 году Украина продала на европейском рынке 29,7 тысячи тонн зерна, то в 2019-м – 188,8 тысячи тонн.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные «УкрАгроКонсалт». Тем временем, российский экспорт пшеницы в ЕС сократился до 42,4 тысячи тонн. Таким образом, на нее приходится теперь лишь 10% рынка. В прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы для стран ЕС, что дало ей 32% рынка.

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Издание пишет, что пример последствий такого большого обвала российского экспорта зерна можно увидеть в Калининградской области, которая граничит с Польшей. Местные фермеры жалуются, что им уже негде складывать большой излишек пшеницы. Все возможные склады уже максимально заполнены.

«Зерно лежит под открытым небом, что может закончиться потерей качества, а для производителей – финансовыми потерями», - сказала Елена Зайцева из калининградского «Зернового клуба», который объединяет 60 крупнейших производителей зерновых культур в области. Ситуация ухудшается еще и тем фактом, что в этом году в Калининграде собрали рекордный урожай.

По состоянию на 26 августа в Калининграде собрали 430 тысяч тонн зерна при потребностях внутреннего рынка на уровне 350 тысяч. При этом еще половина урожая несобранна.

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В течение семи месяцев через калининградский порт прошло 348,6 тысячи тонн пшеницы. А это на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной такого сокращения стало то, что крупнейшая экспортная компания России «Содружество» отказалось покупать калининградское зерно. Поскольку «Россельхознадзор» запретил это делать из-за плохого качества.

Издание отмечает, что доля Калининграда в общем российском экспорте составляет всего 3,1%. Но подобные проблемы с экспортом могут возникнуть и в других регионах России.