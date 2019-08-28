Глава Минагропрода подсчитала, сколько денег получит украинская экономика от открытия рынка земли

По словам Трофимцевой, открытие рынка сельхозземли может принести украинской экономике до 1,5 млрд долл. поступлений ежегодно.

Открытие в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения может принести украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долл. ежегодно, заявила министр аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на пресс-конференции в Киеве.

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"Цивилизованный, с электронным Госгеокадастром, открытой базой данных, нормально функционирующий рынок как аренды, так и продажи земли, действительно обеспечит нам, по самым скромным оценкам на сегодняшний день, от 700 млн до 1,5 млрд долларов поступлений каждый год плюс даст минимум полтора процента к росту ВВП", - сказала Трофимцева.

При этом она отметила, что на первых этапах работы рынка земли в Украине должен быть внедрен ряд ограничений, в частности, на концентрацию земель в одних руках, а также покупку сельскохозяйственных участков иностранцами. Так, по ее словам, в Украине должна существовать система открытости и прослеживаемости конечных бенефициаров компаний, которые хотят приобрести сельскохозяйственную землю.

"Тут мы переходим к действительно большому вызову, который касается прослеживаемости с юридической точки зрения конечных бенефициаров, и это тот большой кусок подготовительной работы, который должен быть сделан. Но пока это проблематичный вопрос", - подчеркнула Трофимцева.

Министр добавила, что, по ее мнению, Украина почти готова к завершению земельной реформы и открытию рынка земли, при этом оставшиеся технические вопросы могут быть решены за полгода.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсирует в этом году проведение земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 40 млн га до 2020 года.

В декабре прошлого года Верховная Рада до 2020 года продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.