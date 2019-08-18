На Львовщине зафиксировали новые вспышки чумы свиней

Ветеринары принимает меры по ликвидации вспышки АЧС на территории области.

На территории свинокомплекса "Галичина - Запад" в с. Кавское Стрыйского района Львовской области выявлены случаи заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС).

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Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины, сигнал о массовой гибели свиней поступил 16 августа.

По прибытии на место вызова специалисты ветеринарной медицины отобрали патологический материал от погибших животных, который был направлен на исследование.

"По результатам лабораторных исследований в его образцах был обнаружен возбудитель африканской чумы свиней (АЧС) - отчет о результатах исследования от 17 августа 2019 г. № 001229 п.м./19", - говорится в сообщении.

Для координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС и проведения эпизоотического расследования к месту вспышки заболевания отправлена группа специалистов Госпродпотребслужбы во главе с главным государственным ветеринарным инспектором Украины Борисом Кобалем.

"В настоящее время в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, за семь месяцев 2019 года на территории Украины было выявлено 36 случаев заболевания АЧС. При этом среди домашних животных было выявлено 24 случая, а в дикой фауне - 9 случаев. Еще в трех случаях были обнаружены инфицированные объекты. Это, по данным Госпродпотребслужбы, на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.