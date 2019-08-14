Количество вспышек чумы свиней в Украине сократилось в 1,4 раза

С начала года на территории шестнадцати украинских областей было выявлено 36 случаев заболевания АЧС.

Количество случаев заболевания опасным вирусным заболеванием животных – африканской чумой свиней (АЧС) за семь месяцев текущего года сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, за семь месяцев 2019 года на территории шестнадцати украинских областей было выявлено 36 случаев заболевания АЧС. При этом среди домашних животных было выявлено 24 случая, а в дикой фауне - 9 случаев. Еще в трех случаях были выявлены инфицированные объекты.

"В результате проведенных мер на начало августа текущего года в Украине оздоровлено 23 неблагополучных относительно АЧС пунктов, выявленных в текущем году. Карантин продолжает действовать в 14 неблагополучных пунктах по АЧС", - отметили в ведомстве.

В то же время, в пресс-службе подчеркнули, что на сегодня ситуация относительно АЧС в Украине все еще остается сложной, но в течение текущего и прошлого годов стабильно фиксировалась положительная динамика по ограничению распространения этого заболевания на территории государства.

"Особенное значение это приобретает на фоне эпизоотической ситуации по АЧС в странах Восточной Европы, где растет количество случаев АЧС как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что за последние годы в Украине в два раза сократилось количество уничтоженного поголовья свиней из-за АЧС. В частности, за семь месяцев 2019 года из-за этого заболевания было уничтожено 4,7 тысячи голов свиней.

В целом же, по данным Госпродпотребслужбы, с 2012 по 2019 года в Украине из-за этого вируса было уничтожено 194 тысячи поголовья свиней, в частности, более 175 тысяч в специализированных хозяйствах и 19 тысяч - в частном секторе.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 145.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.