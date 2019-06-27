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В Украине дешевеют помидоры

11:18, 27 июня 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Помидоры на оптовых рынках продают по 23-28 гривень за килограмм. По сравнению с прошлой неделей стоимость овощей подешевела на 20%.

При этом на Юге стоимость помидоров еще ниже - 18-23 гривны за килограмм. Несмотря на это цены на помидоры остаются высокими, как для конца июня. В прошлом году их продавали в два раза дешевле.

Напомним, 24 июня сообщалось, что в Украине резко подорожали тепличные помидоры.

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Теги: #цены на продукты#помидоры