В Украине дешевеют помидоры
11:18, 27 июня 2019Агро
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Однако, они дороже чем в прошлом году.
Иллюстрация REUTERS
Рекордные цены на помидоры в Украине начали падать.
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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Помидоры на оптовых рынках продают по 23-28 гривень за килограмм. По сравнению с прошлой неделей стоимость овощей подешевела на 20%.
При этом на Юге стоимость помидоров еще ниже - 18-23 гривны за килограмм. Несмотря на это цены на помидоры остаются высокими, как для конца июня. В прошлом году их продавали в два раза дешевле.
Напомним, 24 июня сообщалось, что в Украине резко подорожали тепличные помидоры.
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