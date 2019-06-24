Томаты в Украине подорожали в 2,3 раза: названы причины роста цен

Причиной роста цен на томаты в этом году стали неблагоприятные погодные условия в первой половине июня - дожди и ураганы с градом уничтожили большое количество теплиц на Закарпатье.

Томаты в Украине за последние 12 месяцев подорожали в 2,3 раза - до 33-35 грн/кг, сообщила пресс-служба компании "Pro-Consulting".

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"Томаты на отечественных полках существенно добавили в цене по сравнению с прошлым годом. Так, сегодня можно приобрести томаты по цене 33-35 грн/кг, тогда как в прошлом году они стоили 13-15 грн/кг", - сказано в сообщении.

По словам аналитиков, причиной роста цен на томаты в этом году стали неблагоприятные погодные условия в первой половине июня - дожди и ураганы с градом уничтожили большое количество теплиц на Закарпатье. Кроме того, еще одной причиной подорожания овощей закрытого грунта является резкое подорожание энергоносителей.

"В структуре себестоимости тепличных культур затраты на газ и электроэнергию составляют более 50%. В теплицах, оснащенных современным оборудованием, эти затраты колеблются от 20 до 30%", - подчеркнули в пресс-службе.

Аналитики отметили, что цена на томаты может начать снижаться в июле, после начала сбора томатов нового урожая открытого грунта.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года оптовые покупатели заявляли о дефиците томатов на рынке из-за прекращения их реализации украинскими комбинатами и недостаточных объемов поставок томатов из Турции.