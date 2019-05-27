Группа компаний «Укрлендфарминг» выделила почти 100 тысяч гривен пострадавшим от пожаров и на ремонт пожарной техники

Группа компаний «Укрлендфарминг» выделила почти 100 тысяч грн на помощь пострадавшим от пожаров и на ремонт пожарной техники в селах Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областей.

Социально ответственный бизнес всесторонне заботится о благосостоянии и безопасности жителей тех населенных пунктов, в которых ведет свою деятельность. Защищенность жителей от стихийного бедствия - один из основных векторов такой работы.

Группа компаний «Укрлендфарминг» недавно выделила почти 100 тысяч гривен в помощь пострадавшим от пожара жителям сел и на ремонт пожарной техники.

«Активно помогая сельским советам и общинам как социально ответственная компания, мы обращаем внимание не только на состояние дорог и водопроводов, школы и больницы, но и на защиту населенных пунктов от пожаров, - отметил Анатолий Яременко, директор ООО «Гетманское», которое входит в состав «Укрлендфарминг». - В новообразованной Киптивской ОТГ Черниговской области в распоряжении есть только одна пожарная машина, и та оказалась без колес. Предприятие «Гетманское» выделило на ремонт автомобиля 35 000 гривен и планирует также продолжать оказывать подобную помощь другим ОТГ».

Из бюджета другого предприятия холдинга - «Агрокомпании Прикарпатье» - руководством направлено 55,5 тысяч гривен для помощи пострадавшим от пожара в селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Владельцем одного из двух сгоревших зданий является мать семерых детей. В их доме от пожара сгорели две комнаты и коридор. У владельца другого помещения вследствие проблем с электрической проводкой полностью сгорел двухэтажный дом.

Жители села Ковали на территории Кизливского сельского совета Чернухинского района Полтавской области получили от предприятия Группы ООО «Райз-Схид» 6000 гривен для восстановления жилого здания, поврежденного пожаром.

Забота и защита интересов общин на территории присутствия предприятий группы компаний «Укрлендфарминг» - постоянное направление ежедневной работы агрохолдинга в 22 областях Украины наряду с производственной деятельностью. Удерживая лидерские позиции среди мощных сельскохозяйственных производителей, «Укрлендфарминг» уверенно держит лидирующие позиции также и как социально ответственный бизнес.