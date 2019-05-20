Украина экспортировала уже 45 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 14,7 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 20 мая экспортировали 45 миллионов тонн зерновых.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,7 миллиона тонн, ячменя - 3,5 миллиона тонн, кукурузы - 26,1 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 258,5 тысячи тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.