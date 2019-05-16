Минагропрод: санкции на импорт из России не повлияют на цену минудобрений

Украинские аграрии в 2019 году закупили 1,1 миллиона тонн минеральных удобрений, или 108% к потребности.

Инициированное Министерством экономического развития и торговли решение о введении санкций на ввоз на территорию Украины перечня товаров из России, в числе которых и минеральные удобрения, не отразится на их цене.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Решение, которое было инициировано Минэкономразвития относительно расширения перечня запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из России, не отразится на дальнейшей ситуации относительно минеральных удобрений", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские аграрии обеспечены минеральными удобрениями в полном объеме. Так, по состоянию на средину мая, с учетом переходных остатков прошлого года, сельскохозяйственные предприятия законтрактовали и закупили 1,1 миллиона тонн питательных веществ и минеральных удобрений, что составляет 108% к предварительной потребности.

"В течение последних двух лет произошли существенные изменения в объемах импорта разных видов минеральных удобрений из Российской Федерации. Странами-поставщиками, кроме РФ, стали ряд европейских стран, а также страны Ближнего Востока. Поэтому минеральные удобрения, которые все еще в большом количестве поставлялись из РФ, будут заменены альтернативными из других стран", - подчеркнули в Минагропроде.

Кроме того, добавили в ведомстве, как отмечают аналитики рынка минеральных удобрений, изменение страны-поставщика существенно не отразится на стоимости для сельскохозяйственных производителей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 15 мая принял решение о введении ответных зеркальных санкций против российских товаров. В частности, санкции касаются таких групп товаров как промышленные, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.