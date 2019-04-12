Хлеб в Украине подорожал почти на четверть

Ржаной и ржано-пшеничный хлеб в марте подорожал на 20%, а нарезной батон - на 20,2%.

Цена на хлеб из муки первого сорта в Украине в марте этого повысилась на 22,3% по сравнению с мартом прошлого года и составила 18,22 грн за кг, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Отмечается, что в марте текущего года цена на хлеб из муки высшего сорта в среднем по Украине составляла 22,63 грн/кг, что на 19% больше, чем в марте 2018 года.

Кроме того, ржаной и ржано-пшеничный хлеб в марте подорожал на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 19,02 грн/кг, а нарезной батон - на 20,2%, до 13,02 грн/0,5 кг.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, хлебная корзина в Украине в 2018 году подорожала почти на четверть - до 70,2 грн