Животные радуются зимней погоде и мощным снегопадам.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Гигантская панда катается и кувыркается в снегу.

Животные радуются зимней погоде и мощным снегопадам. Сегодня их будет еще больше - на восточное побережье США идет зимний шторм. Более 100 миллионов американцев уже получили предупреждение о погодной опасности.

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Автор: УНИАН