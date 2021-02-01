В зоопарке Вашингтона панды радуются зимней погоде
Забавные кадры с пандой обнародовал Смитсоновский зоопарк Вашингтона.Читайте такжеВ чилийском зоопарке показали красных панд (видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН. Гигантская панда катается и кувыркается в снегу.
Животные радуются зимней погоде и мощным снегопадам. Сегодня их будет еще больше - на восточное побережье США идет зимний шторм. Более 100 миллионов американцев уже получили предупреждение о погодной опасности.
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