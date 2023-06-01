Яркий цветок строго охраняется.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области расцвело редкое растение – желтый мачок. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Посмотрите на это очень редкое волшебное травянистое растение из семейства маковых, которое занесено в Красную книгу Украины. Это мачок желтый, которой растет в литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов", – отметил ученый в Facebook.

По его словам, ранее мачок желтый был распространен и по побережью Азовского моря, но в заповеднике в Одесской области растет лишь на двух участках пересыпи с полным отсутствием антропогенной нагрузки. Русев подчеркнул, что цветок строго охраняется.

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"Это редкое растение очень красивое, и на фоне неба в украинском Причерноморье создает настоящую гамму цветов нашей любимой Украины...", – добавил сотрудник парка.

Он уточнил, что есть несколько причин, по которым это растение стало редкостью. Среди них – стенотопность (возможность "выживать" в местах с очень ограниченными условиями среды), низкая всхожесть семян, разрушение экотопов во время укрепления берегов, рекреационная нагрузка, сбор людьми лекарственного сырья и тому подобное. Как считает ученый, для сохранения желтого мачка целесообразно создавать новые заповедные территории на побережье, например, лимана Сасик.

Редкие явления в Одесской области

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" начали гнездование розовые фламинго. По словам специалистов, во время войны они почти постоянно живут в заповеднике, а недавно начали создавать на лиманах "дома". Говорят, в Одесской области розовых красавцев насчитали более полутысячи.

В этом же заповеднике в мае видели краснокнижных птиц – ярких сиворакш. Они преодолели 6 тыс. км, чтобы добраться до Украины.

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