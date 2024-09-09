'Мотнул' в Крым и вернулся: у фламинго в Одесской области есть необычный сосед

Огромные птицы ничего не боятся, кроме российских "Шахедов".

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировано присутствие кудрявого пеликана с именем Синое - птица с датчиком успела побывать в оккупированном Крыму и "дружит" с розовыми фламинго.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, во время войны огромные птицы путешествуют над большими площадями лиманов и ищут себе вкусную еду.

"Они никого не боятся, кроме "Шахедов", различных типов БПЛА и других шумов войны. И есть среди них одна птица с именем Синое со спутниковым датчиком. Этот датчик был установлен на пеликана в Румынии еще в мае 2024 года. Пеликан Синое уже несколько недель путешествует лиманами в нацпарке", - добавил ученый.

Видео дня

По его словам, огромной птице комфортно по соседству с другими жителями заповедника.

"Ей хорошо рядом с розовыми пеликанами, фламинго, огромным количеством куликов. Он даже летал в наш временно оккупированный Крым", - констатирует Русев.

Он отмечает, что этот вид птиц очень уязвим, он занесен в Красный список Международного Союза охраны птиц. Также ученый обнародовал схемы перемещения Синое. В частности, ежедневные "путешествия" огромного пеликана и места пребывания за последние две недели в нацпарке, перемещение за все месяцы с мая и место, где пеликана заметили спутниковым датчиком.

Что известно об этом пеликане

Пеликан кудрявый - вид птиц из семейства пеликановых. Характерным признаком этой птицы являются перья на затылке, порой довольно длинные - из-за этого он и получил свое украинское название.

Масса тела птицы достигает 12 кг, длина тела - 160-180 см, размах крыльев - 280-295 см. Она питается почти исключительно рыбой, и охотится на нее как в одиночку, так и группами. Состав питания зависит почти целиком от наличия видов рыб, пригодных для пеликана, и очень мало зависит от поведения этих видов рыб. Размер вылавливаемых пеликанами рыб составляет 3-50 сантиметров. Питаться пеликаны могут иногда на значительном (50-70 километров) расстоянии от гнездовых колоний.

Согласно критериям Международного союза охраны природы пеликан кудрявый отнесен к уязвимым видам. Вид включен в Красную книгу Украины, в Конвенцию по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннскую и Бернскую конвенции, соглашение AEWA.

Птицы в "Тузловских лиманах"

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) зафиксировано большое количество куликов, среди них сотрудники заповедника обнаружили большого пастушьего сыча, который прилетел из самой Финляндии. Русев рассказал, что среди дальних мигрантов, прибывших в Одесскую область, есть пастушья сумка. Кулики, особенно пастушья сумка жадно зондируют ил, поедают вкусных представителей бентоса лиманов, среди которых доминируют нереисы - многощетинковые черви и мотыль. Сотрудники заповедника установили, что среди пернатых гостей есть такие, которые долетели из самой Финляндии.

Вас также могут заинтересовать новости: