В столице сегодня значительно ухудшилось качество воздуха.

Киев попал в двадцатку городов с самым загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные специализированного портала IQAir по состоянию на утро 10 февраля.

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Столица Украины замыкает первую двадцатку в новом рейтинге. Возглавил его пакистанский Лахор, далее идут Варшава, Мумбаи (Индия), Дакка (Бангладеш) и Колката (Индия).

В первую двадцатку попали еще два польских города - Вроцлав и Краков (7-8 позиции), Париж (15) и Братислава (18). Москва оказалась на 58-й позиции.

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Автор: Юрий Годован