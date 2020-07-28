В Киеве ухудшилось качество воздуха

В течение прошлой недели уровень загрязнения воздуха города несколько повышался до субботы 25 июля.

В Киеве зафиксировали повышение уровня загрязнения воздуха по результатам наблюдений на стационарных постах с 21 по 27 июля.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

В частности отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций: взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Каунасской; диоксида серы - в 1,5-1,6 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы, улицах Александра Довженко и Инженера Бородина; в 1,1-1,4 раза - еще на пяти постах города; оксида углерода - в 1,2 раза на проспекте Победы; диоксида азота - в 5,4-7,6 раза на площади Победы, улицах Скляренко, Каунасской, проспекте Победы; в 4,0-4,9 раза - на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, улице Инженера Бородина, бульваре Леси Украинки; в 2,5-3,5 раза на всех постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено; формальдегида - в 2,4-3,0 раза - на ул. Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Победы и Оболонском, бульваре Гавела Вацлава; в 1,4-2,2 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37.

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Отмечается, что всего на 16 стационарных постах обсерватории с 21 по 27 июля было отобрано и проанализировано 1614 проб атмосферного воздуха.

"В течение прошлой недели уровень загрязнения воздуха города несколько повышался до субботы 25 июля, а после прохождения атмосферного фронта, выпадения осадков и некоторого снижения температуры воздуха загрязнение снизилось. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы", - добавили в обсерватории.

Напомним, около 49 тысяч человек умерли от смога в двух крупнейших городах Китая с начала года.

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