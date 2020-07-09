В десять раз больше, чем от COVID-19: из-за смога в Китае умерли 49 тысяч человек - Reuters

По данным экологов, смог нанес экономический ущерб Пекину и Шанхаю в размере 23 миллиардов долларов.

Около 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая с начала года из-за смога.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на исследование группы ученых.

По их данным, высокий уровень смога может стать причиной хронической обструктивной болезни легких, рака легких, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

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По оценкам, с 1 января 2020-го загрязнение воздуха привело к более чем 22 тысячам смертей в Пекине и 27 тысячам - в Шанхае.

Также ученые посчитали, сколько граждане Китая отсутствовали на работе по болезни и пришли к выводу, что смог нанес экономический ущерб Пекину и Шанхаю в размере 23 миллиардов долларов.

В целом исследователи отмечают улучшение экологической ситуации в Китае по сравнению с 2019 годом. Положительную динамику они связывают с пандемией коронавируса.

Как сообщал УНИАН, уже сегодня тысячи людей по всему миру гибнут от губительных последствий климатического кризиса, но официальное документирование смертей не учитывает воздействие этих масштабных экологических катастроф.

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