В столице утром фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха.

В Киеве 24 февраля зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом предупреждает Киевская городская госадминистрация (КГГА).

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ", - уточнили в администрации.

Как сообщается, вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

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"До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум", - порекомендовали киевлянам.

В понедельник, 24 февраля, на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер сегодня будет северо-западный, 3-8 м/с.

Температура днем по области ожидается от 3 мороза до 2° тепла, а в Киеве будет около 0°.

По данным Погода УНИАН, сегодня и завтра в Киеве еще будет холодно, а со среды, 26 февраля, температура днем уже будет подниматься до уверенных "плюсов". Вместе с этим ожидается, что ночные морозы будут ослабевать. В конце недели уже даже ночью будет "ноль" или даже небольшой "плюс".

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