На опубликованном видео видно, что насекомые живы, двигаются и жужжат.

В Закарпатской дирекции АО "Укрпочта" заявили, что часть пчел, которые считались погибшими во время перевозки, на самом деле живы.

"В 118 ящиках из 300, которые сегодня прибыли в Иршавское отделение "Укрпочты", находятся живые пчелы. Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", - сообщили в пресс-службе компании в четверг, 13 мая.

Читайте такжеПчел научили определять коронавирус: насекомым для этого хватает нескольких секунд"Укрпочта" также ссылается на информацию Союза пасечников Украины о том, что состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму.

Сейчас коробки с пчелами, по данным компании, возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки.

"Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам", - отметили в "Укрпочте".

Пресс-служба также опубликовала видео, как утверждается, со склада, где временно хранятся коробки с пчелами. В ролике видно, что насекомые живы, двигаются и жужжат.

"Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют "Укрпочтой". Однако работники "Укрпочты" не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел. Также обращаем внимание, что "Укрпочта" не специализируется на доставке пчел - соответственно, ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и остальные отправления", - добавили в компании.

Что предшествовало

12 мая появилась информация, что при перевозке "Укрпочтой" погибли 8 млн пчел. Сегодня компания - единственный почтовый оператор, который доставляет пчел в пределах Украины.

Насекомых отправили пчеловоды из Иршавы и Виноградова в специальных пакетах с маткой и расплодом. Однако в Ужгороде оказалось, что из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания в грузовике почты все пчелы якобы умерли.

Пчеловоды обратились к правоохранителям.

В "Укрпочте" заявили, что перевозка пчел происходила по установленным правилам, а в грузовиках компании есть доступ воздуха. Кроме того, "Укрпочта" решила, что со следующего года прекратит предоставлять услугу по перевозке насекомых.

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Автор: Катерина Комолова