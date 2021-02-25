Речь идёт об Алуштинском регионе и Ялте.

В двух регионах оккупированного Крыма вводят почасовой график водоснабжения.

Читайте такжеРоссия остается устойчивой угрозой для США и Европы, несмотря на санкции - ПентагонОб этом пишет РИА Новости.

В Алуште с 25 февраля вводится график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00).

Это связано с малым притоком в Изобильненское водохранилище.

В Ялте с 25 февраля вводится режимная подача воды с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Отмечается, что графики вводятся для экономии воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

Дефицит воды в Крыму: Предыстория

С 24 августа в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН