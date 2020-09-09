7 сентября в Симферополе ввели третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Россия по-своему борется с нехваткой воды в оккупированном ею Крыму. Так, на днях появились фото осушенной в результате действий военными РФ части реки Биюк-Карасу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Накануне реку перекрыли земляной плотиной, а из образованного пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя в смонтированные трубопроводы.

Реку ниже земляной дамбы оставили без воды, указывают журналисты.

Отмечается, что вода из Белогорского водохранилища через эту реку обеспечивала водоснабжение Феодосии, Судака и близлежащих сел, а также крупных объектов, в частности арт-форума «Таврида» и Белогорской мега-теплицы.

Отныне Белогорское и Тайганское водохранилища направлены на заводнение Симферополя.

СМИ пишут, что водопровод для перекачки воды из Белогорского водохранилища в Симферополь запустили военные РФ еще 10 августа.

Засуха в Крыму: что известно

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Того же дня в ООН заявили, что «главную ответственность за обеспечение водой оккупированного Крыма несет Россия».

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Автор: Яна Ставская