Волонтеры считают, что ее выбросили хозяева.

Во Львове неравнодушные люди спасли вьетнамскую свинку, которая бегала по улице.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Животное заметила местная жительница Елена, когда выгуливала свою собаку. Своими силами ее поймать не удалось, поэтому пришлось просить о помощи зоозащитников. Они догнали ее только со второй попытки.

В приюте предполагают, что свинку купили ради забавы, но выбросили, когда она подросла. Животное ухоженное и здоровое.

Читайте такжеБританца, отказавшегося выезжать из Афганистана без своих 200 животных, успешно эвакуировалиЗоозащитники говорят, что любители экзотики часто покупают таких свинок, но выбрасывают на улицу после того, как те устраивают беспорядки в квартире.

Такая судьба постигла свинью по кличке Пумба. Он попал в приют в прошлом году, когда дворовые собаки перекусили ему позвоночник.

Найденную свинку подселят к нему в вольер уже через две недели.

Напомним, что в некоторых районах Харькова стали часто замечать диких лисиц. Они перестали бояться людей и появляются в общественных местах.

А в Британии свинья сбежала с фермы и родила в лесу десять поросят.

Автор: Людмила Жерновская