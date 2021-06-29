Зоозащитники предположили, что беременна свинья сбежала рожать в безопасное место, выбрав для этого лес неподалеку.

Вблизи английского города Оллертонтат в графстве Ноттингемшир (Великобритания) местная жительница обнаружила в лесу домашнюю свинью с выводком из 10 поросят. Она сбежала с фермы, чтобы спасти свое потомство.

Об этом случае сообщает издание Мetro.

49-летняя Анна Астон наткнулась на свинью с выводком поросят, когда выгуливала свою собаку. Животные не были похожи на диких, поэтому женщина предположила, что свинья сбежала с ближайшей фермы, и обратилась к волонтерам центра спасения животных "Brinsley Animal Rescue".

Зоозащитники предположили, что беременна свинья сбежала рожать в безопасное место, выбрав для этого лес неподалеку.

Матильде и ее потомству предоставили убежище в волонтерском центре. Его руководитель Джон Бересфорд теперь пытается получить разрешение от фермера на изъятие животных.

Волонтеры также обратились за поддержкой к власти округа Ноттингемшир. Петицию по спасению Матильды и ее поросят подписали уже более 3 тысяч человек.

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Автор: Денис Прядко