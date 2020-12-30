Краснокнижные птицы соседствуют с видами, устойчивыми к морозам.

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) из-за теплой погоды вернулись три розовых пеликана.

Об этом в социальных сетях сообщил сотрудник заповедника Иван Русев.

Он отмечает, что из нацпарка все розовые пеликаны улетели на зимовку еще в конце октября.

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«Известно, что зимуют они в северо-восточной и экваториальной Африке. Но из-за этой теплой зимы, не все пеликаны улетели далеко на Юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И вот на днях, снова три пеликана вернулись к нам – на Тузловскую Амазонию», - написал Русев.

По его словам, в заповеднике у пеликанов много «соседей» - белолобых гусей, краснозобых казарок, лебедей-кликунов, уток разных видов и пр.

Но перечисленные птицы в отличие от розовых пеликанов могут переносить и морозную погоду.

«А розовые пеликаны очень чуткие. И как только похолодает, они снова улетят, вернее, улетят на Юг, как только почувствуют надвигающиеся морозы», - отметил эколог.

Розовый пеликан: что это за птицы

Розовый пеликан — крупная водоплавающая птица семейства пеликановых. Длина тела достигает 185 см, размах крыльев — 380 см, вес - до 15 кг, длина клюва может превышать 47 см.

Оперение белое с бледно-розовым оттенком, более интенсивно развитым на брюшной стороне тела, ноги желтые, на сгибах оранжевые. Как исчезающий вид занесен в Красную книгу.

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Автор: Лариса Козовая