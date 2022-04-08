Хозяева частного зоопарка выехали за границу и ухаживать за животными было некому.

В Винницкий зоопарк из зоны боевых действий эвакуировали двух хищников.

Как говорится в сюжете ТСН, из частного зверинца на юге страны в Винницу привезли усурийскую тигрицу и ягуара. Их фактически спасли от голодной смерти, ведь хозяева уехали за границу и ухаживать за животными было некому.

Переезд они перенесли хорошо, уже осваиваются в новых вольерах, имеют все прививки и хороший аппетит – ежедневно съедают до 10 килограммов мяса.

И тигрица, и ягуар еще молоды – им всего по три года, поэтому дирекция зоопарка уже ищет для хищников пары, чтобы появилось потомство.

"Построим вольер и будем тогда думать об их паре что тигрице, что ягуару, и они у нас будут радовать наших посетителей. Они уже привыкают к нашей воде, к нашим работникам, к нашему языку, к нашим кормам, и все будет хорошо", – рассказывает директор Подольского зоопарка Евгений Ткачик.

Как сообщал УНИАН, ранее в Винницком зоопарке рассказали, у кого из их животных родилось потомство уже после начала войны.

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