В Сиднее устроили праздничное развлечение на Рождество для маленьких пингвинов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
По вольерам детенышей рассыпали разноцветные шарики. Молодые птицы, в частности, и высиженный знаменитой однополой парой самцов-пингвинов малыш - родились в ноябре, и сейчас активно исследуют мир. Поэтому елочные украшения стали для них настоящим развлечением: пингвины пытались догнать и клюнуть шарики.
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