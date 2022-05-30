Птиц привлекли комары.

В Одесской области в национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели более 1 тыс. самых маленьких в мире чаек.

Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он отметил, в заповеднике сейчас пора массового лета комаров-звонцов. Их большие стаи и их личинки (мотыль) привлекают в качестве корма птиц.

"Среди них - птица, которая пролетает через нацпарк, – маленькая чайка. Только на границе Тузловской Амазонии уже несколько дней питаются комарами и мотылем более тысячи птиц. Этот вид чаек похож на миниатюрный вариант озерной или черноголовой чайки, но отличается, кроме размера, окраской головы и крыльев", - написал ученый.

Он сообщил, что это самая маленькая чайка в мире (длина тела - до 27 см) и одна из самых элегантных - она невероятно легко летает. В Украине эта чайка спорадически гнездится колониями на Полесье, в устье Днепра. Кроме комаров и их личинок, питается преимущественно насекомыми, которых часто ловит в полете; в меньшей степени рыбой, мелкими ракообразными и моллюсками.

"Сейчас невероятная синергия армии птиц, вместе с растениями, водами, рассветами – все, на всех фронтах, своей мощной и положительной энергетикой помогают украинцам в борьбе с орками", - акцентировал Русев.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Вас также могут заинтересовать новости: