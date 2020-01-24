Одесский Куяльник станет национальным природным парком

Власти надеются, что новый статус позволит защитить и сохранить уникальный курорт.

Территория Куяльницкого лимана (Одесская обл.) станет национальным природным парком.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации со ссылкой на директора департамента экологии и природных ресурсов ОГА Алана Джиоева.

Как отмечается, в Одесской области создадут национальный природный парк «Куяльницкий», который расположится на территории Лиманского, Беляевского, Ивановского районов области и Одессы.

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Как отмечается, сейчас обеспечено согласование создания заказника с соответствующими райгосадминистрациями и городскими советами, а также с государственными предприятиями «Одесское лесное хозяйство» и «Ширяевское лесное хозяйство», с компаниями «Одессаоблэнерго» и «Укрэнерго».

«В 2020 году департамент экологии и природных ресурсов сформирует проект создания национального природного парка «Куяльницкий». После этого мы передадим его в Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Эта инициатива позволит защитить и сохранить уникальный курорт…», - отметил Джиоев.

Как сообщал УНИАН, в марте 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одессу, в ходе заседания Совета регионального развития, подписал закон о признании Куяльника курортом государственного значения.

Справка УНИАН. Природные минеральные воды и соль Куяльницкого лимана (Одесская область) применяются при лечении широкого спектра заболеваний у взрослых и детей. В частности, речь идет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварительной системы и других. Этот лиман - уникальное месторождение иловых грязей и рапы. Его целебные свойства специалисты сравнивают с Мертвым морем.

Согласно постановлению Кабинета министров от 11 декабря 1996 года «Об утверждении перечня водных объектов, относящихся к категории лечебных», Куяльницкий лиман и Куяльницкое месторождение минеральных вод отнесены к категории лечебных.

Напомним, ранее УНИАН в своей публикации рассказывал, что знаменитый и некогда процветающий одесский курорт «Куяльник» в настоящее время находится в упадке из-за воровства и преступных действий предыдущего руководства, которое за время пребывания на посту задумывалось исключительно о собственных интересах, а не о развитии санатория.