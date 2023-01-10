Обычно дельфины в это время года зимуют на глубинах моря возле Крыма, берегов Грузии и Турции.

В Черном море в Одесской области на зимовку остались дельфины, которые пострадали из-за военной агрессии РФ. Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он отметил, что в нацпарке, в прибрежной зоне Черного моря, в августе-сентябре 2022 года часто появлялись дельфины, которые путешествовали за стаями рыб. В то же время ему и местным жителям удалось увидеть дельфина-афалину и сейчас, зимой.

"Обычно эти животные в это время года зимуют на глубинах моря возле Крыма, берегов Грузии, Турции. Но после полномасштабного нападения рашистов на Украину и создания армагеддона для китообразных в Черном море из-за воздействия сонаров и бомбардировки много животных были убиты, многие получили контузии от мощных взрывов", - написал Русев.

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По его словам, сейчас такие контуженные одинокие животные вместо того, чтобы с семьями зимовать на глубине моря, блуждают в мелководье северо-западной части Черного моря, где очень мало еды.

Ученый добавил, что в акватории Черного и Азовского морей живут три вида китообразных, которые нуждаются в защите от ужасных последствий войны. Для их сохранения парк "Тузловские лиманы" вместе с Институтом зоологии НАН Украины и Украинским обществом охраны птиц подали в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины пакет документов. В частности, речь идет о создании для животных большого по площади черноморского резервата в акватории северо-западной части Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области с 24 февраля 2022 года обнаружено более 120 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ. Аналогичные факты фиксируются в других странах, в частности Румынии, Болгарии и Турции.

В то же время, по мнению ученых, в Черном море, на территории нескольких стран, из-за военной агрессии РФ уже погибли десятки тысяч дельфинов, но много трупов тонут, или на берегу их останки поедают другие животные. Поэтому зафиксировать все случаи гибели дельфинов невозможно.

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