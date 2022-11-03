Двое прибились к берегу.

В оккупированном Крыму руководство дельфинария выбросило в море четырех дельфинов.

Инцидент произошел в Севастополе, сообщают местные СМИ.

В сети распространили видео перевозки дельфинов в море, снятое очевидцами.

Видео дня

На нем мужина, который называет себя директором дельфинария, говорит, что их не выбрасывают, а "планово выпускают на волю".

Руководитель российского Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что это могло произойти из-за конфликта между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями.

"Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску", - написала она в Telegram.

Двое дельфинов прибились к берегу, их должны забрать и перевезти в Коктебель. Еще двоих - ищут. Поиск должно облегчить то, что дельфины чипированы.

Оккупация Крыма Россией

Как известно, в марте 2014 года Россия после ввода войск аннексировала Крым, организовав там так называемый "референдум по самоопределению".

Самопровозглашенные власти заявили, что якобы 96,77% высказались за присоединение Крыма к Российской Федерации.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В 2021 году Украина инициировала создание международного координационного механизма для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, укреплению европейской и глобальной безопасности "Крымская платформа".

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