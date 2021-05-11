К сотрудникам ГСЧС обратились очевидцы / facebook.com/DSNSODE
В Одессе спасли собаку, застрявшую под контейнером на пляже.
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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел сегодня в Суворовском районе города, на пляже Лузановка.
К сотрудникам ГСЧС обратились очевидцы с просьбой спасти животное, застрявшее под контейнером возле одного из ресторанов.
Отмечается, что спасатели распилили с помощью бензореза боковую стену металлического грузового контейнера и изъяли собаку.
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