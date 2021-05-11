Спасателям пришлось распилить стену металлического грузового контейнера.

В Одессе спасли собаку, застрявшую под контейнером на пляже.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел сегодня в Суворовском районе города, на пляже Лузановка.

К сотрудникам ГСЧС обратились очевидцы с просьбой спасти животное, застрявшее под контейнером возле одного из ресторанов.

Отмечается, что спасатели распилили с помощью бензореза боковую стену металлического грузового контейнера и изъяли собаку.

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Автор: Лариса Козовая