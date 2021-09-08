Медведица Марта имеет психологические травмы из-за работы в цирке - периодически "танцует" или топчется лапами на одном месте.

В медвежьем приюте во Львовской области произошло пополнение. Его новой жительницей стала медведица по прозвищу Марта.

В неволе животное было 17 лет. Сначала ее использовали, как циркового медведя, затем Марту выкупил бизнесмен и удерживал на территории ресторана, говорится в выпуске ТСН.

В приюте говорят, что мужчина хорошо удерживал медведицу, но Марта жила в небольшом вольере. Наконец владелец сам согласился отдать ее в приют.

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Работники зоопарка говорят, что Марта имеет психологические травмы из-за работы в цирке - периодически "пляшет" или топчется лапами на одном месте. Чтобы она не стрессовала, в вольере сделали большой бассейн, а в игрушки прячут еду.

"Сейчас то, что она повторяет те же движения, это называется болезнь стереотипии. То есть это так же, как и у людей, когда нервничаем. Болезнь проявляется у медведей после непригодных условий проживания", - пояснила менеджер медвежьего приюта "Домажир" Ольга Федорив.

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Автор: Ирина Погорелая