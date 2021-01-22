Родителей малышей в свое время владелец центра выкупил из цирка.

В Хмельницком реабилитационном центре для животных родились трое медвежат.

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Как говорится в сюжете ТСН, их родителей 6-летнюю Дашу и 7-летнего Панфутия выкупили из цирка. Из-за этого они не приучены впадать в спячку.

Сейчас малышам едва исполнилась неделя. Они еще незрячие и похожи на больших щеночков. Впрочем, мишки уже имеют хищный нрав и активно подают голос. Пол малышей еще не определили.

Медведица их тщательно прячет, но журналистам все же удалось увидеть маленьких хищников. Для этого сотрудники центра приманили маму-медведицы вкусностями.

Сейчас медвежата питаются только материнским молоком, поэтому в ее рацион добавили больше мяса и рыбы, чтобы малыши получали больше полезных веществ.

Ветеринары говорят, что потомство для бурых медведей в неволе - редкость, а зоозащитники тем временем надеются впоследствии отправить малышей в заповедник, поскольку в Украине бурые медведи отнесены в Красную книгу - их осталось в природе очень мало.

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Автор: Марина Григоренко