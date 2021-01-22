В Хмельницком реабилитационном центре для животных родились трое медвежат.
Читайте такжеНа Львовщине в медвежий приют переселили двух спасенных медведей (видео)
Как говорится в сюжете ТСН, их родителей 6-летнюю Дашу и 7-летнего Панфутия выкупили из цирка. Из-за этого они не приучены впадать в спячку.
Сейчас малышам едва исполнилась неделя. Они еще незрячие и похожи на больших щеночков. Впрочем, мишки уже имеют хищный нрав и активно подают голос. Пол малышей еще не определили.
Медведица их тщательно прячет, но журналистам все же удалось увидеть маленьких хищников. Для этого сотрудники центра приманили маму-медведицы вкусностями.
Сейчас медвежата питаются только материнским молоком, поэтому в ее рацион добавили больше мяса и рыбы, чтобы малыши получали больше полезных веществ.
Ветеринары говорят, что потомство для бурых медведей в неволе - редкость, а зоозащитники тем временем надеются впоследствии отправить малышей в заповедник, поскольку в Украине бурые медведи отнесены в Красную книгу - их осталось в природе очень мало.
Другие новости добра
- Первое пополнение в новом году: в Одесском зоопарке родились камерунские овцы (фото)
- В Одессе сняли с дерева кошку, которая на морозе просидела там трое суток (видео)
- В Одесской области спасли двух молодых лебедей, которые вмерзли в лунки водоемов (фото)
- На Днепропетровщине отчаянные парни на коньках спасли раненого лебедя (видео)
- Обычная прогулка с собакой на Тилигульском лимане превратилась в спасение редкого пеликана (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram