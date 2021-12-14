Всего в столице откроют почти 200 локаций с легальными деревьями.

Жители и гости Киева уже с 15 декабря смогут купить легальную новогоднюю елку. Всего в столице будет работать почти 200 елочных локаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Официальные ярмарки в Киеве будут работать до 31 декабря. Купить елку можно будет на 187 локациях по всей столице.

При этом цены на официальных точках продаж стартуют от 150, а самые дорогие по 500 гривен.

Читайте такжеПоявился топ самых дорогих елок Украины: какой город потратил на праздники больше всегоКроме того, официальные ярмарки отвечают следующим требованиям:

все деревья должны быть с чипами, которые содержат всю информацию о дереве, или этикетками;

территория должна быть ограждена;

на локации должна быть размещена информация о субъекте предпринимательской деятельности и режиме работы;

должна быть линейка для измерения елка и информация о стоимости погонного метра.

Где купить елку в Киеве – полный список адресов

Как ранее сообщал УНИАН, легальные елки лесхозы планируют продавать в среднем по 105 гривен за штуку. Всего в этом году планируют продать 510 тысяч новогодних елок. Планируют продать 510 тысяч деревьев.

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Автор: Анастасия Горбачева