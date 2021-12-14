Жители и гости Киева уже с 15 декабря смогут купить легальную новогоднюю елку. Всего в столице будет работать почти 200 елочных локаций.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Официальные ярмарки в Киеве будут работать до 31 декабря. Купить елку можно будет на 187 локациях по всей столице.
При этом цены на официальных точках продаж стартуют от 150, а самые дорогие по 500 гривен.
Читайте такжеПоявился топ самых дорогих елок Украины: какой город потратил на праздники больше всегоКроме того, официальные ярмарки отвечают следующим требованиям:
- все деревья должны быть с чипами, которые содержат всю информацию о дереве, или этикетками;
- территория должна быть ограждена;
- на локации должна быть размещена информация о субъекте предпринимательской деятельности и режиме работы;
- должна быть линейка для измерения елка и информация о стоимости погонного метра.
Где купить елку в Киеве – полный список адресов
Как ранее сообщал УНИАН, легальные елки лесхозы планируют продавать в среднем по 105 гривен за штуку. Всего в этом году планируют продать 510 тысяч новогодних елок. Планируют продать 510 тысяч деревьев.