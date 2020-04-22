В Чернобыльской зоне не могут преодолеть три очага лесных пожаров

По состоянию на 18:00 проводится тушение на территории четырех лесничеств.

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров на территории Житомирской и Киевской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеИз-за аномальной зимы количество пожаров в экосистемах увеличилось на 25% – спасатели

Отмечается, что продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.

По состоянию на 18:00 22 апреля в Житомирской области силы ГСЧС предоставляют помощь работникам лесхозов на территории ГП «Овручское ЛХ», «Овручское СЛХ», ГП «Словечанское ЛХ», по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

«В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств», - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что угрозы объекту «Укрытие», хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет, а радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.