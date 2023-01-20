Смотрители парка не сразу поверили, что перед их глазами настоящая жаба.

В Австралии нашли огромную тростниковую жабу, которая шокировала своими размерами. Она может побить мировой рекорд Гиннеса.

Жабу нашли в тропическом лесу на севере Австралии. Смотрители парка Карли Грей прозвали ее "Тоадзиллой" (от слова Toad - ропуха), сообщает BBC.

"Монстр" в шесть раз больше средней жабы, весит 2,7 кг и может побить мировой рекорд. Жабы, которые впервые были завезены в Австралию в 1935 году, являются одним из самых опасных вредителей страны, и в настоящее время их численность оценивается в сотни миллионов", - указано в статье.

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Смотрители парки, где жила жаба, сначала даже не поверили, что они увидели настолько огромную особь. Они думали, что перед ними муляж или игрушка. Смотрители шутят, что жаба похожа на футбольный мяч с лапами.

"Тоадзиллу" принесли на базу ученых, где ее взвесили. Исследователи догадывались, что она немало весит, но не думали, что настолько. Оказалось, вес жабы - 2,7 кг.

"Текущий мировой рекорд Гиннеса для самой большой жабы - 2,65 кг - был установлен домашней жабой в Швеции по имени Принсен в 1991 году", - добавили в BBC.

Исследователи рассказали, что жаба питается насекомыми, рептилиями, мелкими млекопитающими. Она ест все, что помещается ей в рот. Отмечается, что этот ядовитый "монстр" приносит немало вреда в Австралии, ведь там нет животных, которые могли бы ими питаться.

Редкие и необычные жабы

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin. Вид уже может находиться под угрозой исчезновения. Помимо этого, в 2021 году австралийские ученые открыли "шоколадную лягушку". Litoria mira внешне напоминает австралийскую древесную лягушку.

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