По оценкам экологов, в Австралии осталось не более 80 тысяч этих животных, хотя местные власти оценивают популяцию в 180 тысяч.

В Австралии коал отнесли к видам, находящимся под угрозой исчезновения, поскольку их численность резко упала из-за изменения климата, вырубки лесов и болезни.

Как пишет ABS News Australia, численность коал значительно сократилась, в частности, в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Австралийской столичной территории (ACT).

По словам федерального министра окружающей среды Сьюзан Лей, внесение в список исчезающих означает, что сохранению коалы предоставляется больший приоритет.

По ее словам, согласно лучшим оценкам Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO), численность коал вдоль восточного побережья Австралии оценивается в 180 тысяч особей.

Сюзан Лей отмечает, что австралийское правительство не ставило целей по росту популяции коал, но стремится обеспечить "устойчивость" популяции перед любыми будущими природными катаклизмами.

Она сказала, что правительство попросило CSIRO разработать комплексный инструмент для картографирования популяций коал, включая состояние их болезней.

"Учитывая, что мы не знаем, где может ударить новая болезнь, мы не знаем, где могут произойти пожары, мы не знаем, что нас ждет в будущем, поэтому мы должны сейчас повышать стойкость, чтобы сохранить наибольшее количество", - отметила Лей.

Вместе с тем, в Австралийского фонда коал (AKF) несогласны с оценками численности популяции. Дебора Табарт из Фонда коал назвала цифру в 180 тысяч "глупостью". По ее словам, популяция диких коал, по оценкам, намного ниже, и составляет примерно 50-80 тысяч в национальном масштабе.

"В 2019 году, сразу после лесных пожаров, министр Лей собрала нас всех за круглым столом, и я вручила ей атлас среды обитания коал, на создание которого нам понадобилось 23 года... Я дала ей нашу оценку численности коал, которая к тому времени составляла примерно 50-80 тысяч особей... по всей стране", - сказала Табарт.

По ее словам, согласно подсчетам AKF, с 2018 года популяция коал сократилась на 30%, и эта цифра подтверждается другими экспертами.

В свою очередь Сюзан Лей отметила, что она полагалась на экспертов своего научного комитета для оценки популяции коал и советов относительно будущих планов управления, но данные по штатам были неоднозначными.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году около полумиллиарда животных погибло от лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Больше всего пострадали коалы и кенгуру.

После этих пожаров в австралийском правительстве заговорили о необходимости причислить коал к животным, находящимся под угрозой исчезновения.

Вас также могут заинтересовать новости: