Исследователи университета Сан-Франциско-де-Кито обнаружили новый вид наземных лягушек и назвали его в честь британской рок-группы Led Zeppelin.
Об этом пишет The Guardian.
Лягушка обитает в восточной части Анд на границе Эквадора и Перу. Она небольшого размера, имеет медно-красные глаза и пятнистую кожу.
Она является представителем рода Pristimantis, который включает в себя 569 видов. 28 из них были описаны в Эквадоре только за последние два года.
Читайте такжеЗемля задерживает "беспрецедентное" количество тепла - исследованиеВсе образцы были найдены «на кустарниковой растительности, окружающей ручьи в лесу, где они сидели на листьях», на высоте от 1,7 до 3 метров над водой.
«Название выбрано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Pristimantis ledzeppelin может исчезнуть, поскольку среда ее обитания находится под угрозой из-за сельского хозяйства, лесозаготовок, добычи полезных ископаемых, болезней и чрезвычайной климатической ситуации.
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