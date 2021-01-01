Она отметила, что в Киеве в прошлом году было 14 тыс. утилизировано, а продано, по приблизительным данным, более 500 тыс. елок.

Утилизация праздничных елок после Нового года является огромной проблемой для экологии Украины. По статистике, большинство елок попадает на свалки, где их потом сжигают и вредят таким образом окружающей среде.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Она отметила, что в Киеве в прошлом году было 14 тыс. утилизировано, а продано, по приблизительным данным, более 500 тыс. елок.

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"Путь утилизации проходят не все купленные елки, в большей степени значительная часть елок попадает на свалки. В Киеве в прошлом году было 14 тыс. утилизировано, а продано, по приблизительным данным, более 500 тыс. елок. Елки на свалках просто загрязняют окружающую среду, потом их несанкционированно сжигают, это страшная проблема для Украины", - рассказала эколог.

Тимочко отметила, что в Киеве пытаются проводить утилизацию елок.

"Те елки, которые попадают на пункты, измельчаются и используются, это очень важная процедура. Щепки от елок хранятся очень долго, ими покрывают лунки деревьев в городе, которые страдают от выбросов автотранспорта. Это в значительной степени защищает растения, предохраняет от высыхания, удерживает влагу", - пояснила она.

Однако, по словам Тимочко, такой системы в масштабах всей Украины не существует.

"Очень большой разрыв между вырубкой миллионов живых деревьев и минимальным количеством утилизированных, между срубленными и привезенными в города и купленными. По Киеву в прошлом году мы зарегистрировали более 45 тыс. некупленных деревьев. Это очень беспокоит экологов, нам нужно изменить отношение к использованию живых деревьев", - заявила эколог.

Где можно в Киеве утилизировать елку

В Киеве пункты приема елок на утилизацию начали работать с сегодняшнего дня, 1 января 2021 года.

Будут работать пункты приема елок бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00, адреса их локаций можно узнать по ссылке.

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Автор: Андрей Василюк