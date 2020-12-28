В Киеве пункты приема елок на утилизацию начнут работать с 1 января 2021 года.
Как сообщает сайт Киевской горгосадминистрации, всего их будет 15, и расположены они в каждом районе города.
Будут работать пункты приема елок бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00, адреса их локаций можно узнать по ссылке.
В Управлении экологии и природных ресурсов КГГА отметили, что на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.
«Экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные дерева перерабатывают в щепу на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Поэтому именно вы можете подарить пихте, сосне или ели «вторую жизнь», - отметил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.
Согласно данным КГГА, в прошлом году на переработку приняли более 14 тысяч елок.
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